Песков заявил, что в Кремле началась подготовка к телефонному разговору Путина и Байдена

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30 декабря 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке к телефонному разговору с американским лидером Джо Байденом. По его словам, инициатором беседы выступила Москва.

Переговоры запланированы на 23.30 (мск).

«Инициатива была Путина, время ... вполне нормальное с учетом разницы во времени. Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что президенты продолжат обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время последней видеовстречи, а также затронут тему о гарантиях безопасности. Он добавил, что любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – «достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга». Пресс-секретарь уточнил, что это будет обычная беседа по телефону без публичной части.

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