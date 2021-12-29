Путин и Байден поговорят по телефону 30 декабря

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29 декабря 2021, 20:57 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин созвонится со своим американским коллегой Джо Байденом в четверг, 30 декабря. Информацию также подтвердили в Белом доме.

Песков уточнил, что телефонный разговор с президентом США запланирован на поздний вечер.

При этом официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн рассказала, что в ходе беседы, которая состоится в четверг, Джо Байден обсудит с Путиным ряд тем, включая двусторонние переговоры 10 января, заседание Совета Россия - НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Разговор запланирован на 15.30 по местному времени (23.30 мск).

По данным телеканала CNN, инициатива исходила от российского лидера. Байден принял предложение, поскольку считает, «что в отношениях с РФ ничто не заменит прямой диалог лидеров».

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