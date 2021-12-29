Путин: сроки поставок газа по «Северному потоку – 2» в Европу зависят от зарубежных партнёров

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященному отопительному сезону, сообщил, что начало поставок газа по «Сереному потоку-2» в Европу зависит от зарубежных партнёров.
«Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике (Германия). Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа»,- пояснил российский лидер.
Путин напомнил, что это 55 миллиардов кубических метров по году.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в среду «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2».
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