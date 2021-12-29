Путин подтвердил, что «Северный поток-2» готов к работе

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященному отопительному сезону, заявил, что трубопровод «Северный поток-2» готов к работе. Об этом также рассказал председатель «Газпрома» Алексей Миллер.
«Эта крупная дополнительная магистраль готова к работе»,- отметил российский лидер.
Путин добавил, что прохождение осенне-зимнего сезона должно быть гарантировано и пройти без сбоев.
Алексей Миллер сообщил, что в среду «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2». Он уточнил, что первая и вторая нитка находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
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