Путин подтвердил, что «Северный поток-2» готов к работе

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29 декабря 2021, 19:03 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященному отопительному сезону, заявил, что трубопровод «Северный поток-2» готов к работе. Об этом также рассказал председатель «Газпрома» Алексей Миллер.

«Эта крупная дополнительная магистраль готова к работе»,- отметил российский лидер.

Путин добавил, что прохождение осенне-зимнего сезона должно быть гарантировано и пройти без сбоев.

Алексей Миллер сообщил, что в среду «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2». Он уточнил, что первая и вторая нитка находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

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