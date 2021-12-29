Глава «Газпрома»: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе. По его словам, заполнение второй нитки газопровода завершено.
«Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации»,- уточнил он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что затягивание сертификации «Северного потока-2» – это проблема не России, а европейских потребителей.
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