Глава «Газпрома»: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации

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29 декабря 2021, 18:39 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» полностью готов к работе. По его словам, заполнение второй нитки газопровода завершено.

«Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации»,- уточнил он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил мнение, что затягивание сертификации «Северного потока-2» – это проблема не России, а европейских потребителей.

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