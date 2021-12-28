Постпред России при ЕС Чижов: затягивание пуска «Северного потока – 2» является проблемой европейских потребителей

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов во вторник заявил, что затягивание сертификации газопровода "Северный поток – 2" – это проблема не России, а европейских потребителей.
Владимир Чижов подчеркнул, что от задержек с сертификацией "Северного потока – 2" пострадают исключительно жители Европы.
Напомним, ранее сегодня обозреватель Юрген Флаугер в статье для издания Handelsblatt заявил, что в Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из РФ из-за остановки газопровода.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.