Постпред России при ЕС Чижов: затягивание пуска «Северного потока – 2» является проблемой европейских потребителей

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28 декабря 2021, 11:13 Источник: ТАСС

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов во вторник заявил, что затягивание сертификации газопровода "Северный поток – 2" – это проблема не России, а европейских потребителей.

Владимир Чижов подчеркнул, что от задержек с сертификацией "Северного потока – 2" пострадают исключительно жители Европы.

Напомним, ранее сегодня обозреватель Юрген Флаугер в статье для издания Handelsblatt заявил, что в Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из РФ из-за остановки газопровода.

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