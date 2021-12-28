Издание Handelsblatt утверждает, что ФРГ ждут отключения электричества из-за остановки «Северного потока – 2»

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28 декабря 2021, 08:28 Источник: Handelsblatt

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Обозреватель Юрген Флаугер в статье для издания Handelsblatt заявил, что в ФРГ могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из РФ из-за остановки "Северного потока — 2".

Автор материала заметил, что Германии требуется импорт газа в большом количестве, в частности, из России, поскольку иначе страна не сможет реализовать энергетический переход, заключающийся в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

Флаугер заметил, что отключений в Германии удастся избежать лишь в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших количествах, а также если они будут работать даже без наличия ветра и солнца.

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