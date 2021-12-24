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Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» может быть завершена в середине следующего года

, 12:51 Источник: Россия 24

Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» может быть завершена в середине следующего года
Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 24 декабря, заявил, что российское правительство рассчитывает на то, что сертификация "Северного потока – 2" будет завершена в середине 2022 года.

Новак напомнил, что заявка на сертификацию газопровода была подана летом. Российский вице-премьер отметил, что речь идет о достаточно длительном процессе, который, однако, при желании может быть короче.

Александр Новак обратил внимание на то, что трубопровод уже не только построен – в настоящий момент ведется заполнение его ниток технологическим газом.

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