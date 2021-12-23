Специалист по энергобезопасности Станислав Митрахович: может ли Украина стать альтернативой «Северному потоку – 2»

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23 декабря 2021, 13:06

Nord Stream AG, globallookpress.com

Газотранспортная система Украины является альтернативой газопровода «Северный поток – 2» только формально. Ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Станислав Митрахович, пояснил, что хотя украинская ГТС является второй в Европе и одной из крупнейших в мире, экономически и технологически разница между ней и «Северным потоком – 2» составляет десятилетия.

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявил, что украинский газотранспортный маршрут ни разу не останавливался по техническим причинам, а прекращения поставок в 2006 и 2009 годах были сделаны Россией по политическим причинам,- пишет издание Suddeutsche Zeitung.

Опасения у Макогона вызывает тот факт, что транзит газа через Украину в 2021 году сократился на 30% по сравнению с 2020 годом и на 45% по сравнению с 2019 годом.

Российская корпорация «Газпром» выполняет обязательства по контракту 2014 года и исправно платит за транзит 109,3 млн кубов в день, но во второй половине года не бронирует дополнительных мощностей и не выбирает полностью транзитную квоту.

По словам эксперта Станислава Митраховича, «многое зависит от критериев для сравнения». Новый трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, и украинская ГТС предназначены для транспортировки российского газа с востока на запад, они действительно похожи.

У украинцев есть преимущество: «Северный поток – 2» рассчитан на транзит 55 млрд кубометров газа в год, а украинская ГТС – на почти 200 млрд кубометров. Но транзит газа через Украину в ФРГ выходит намного дороже.

«Транспортное плечо через Украину длиннее, а инфраструктура давно вышла за предельные сроки эксплуатации»,- цитирует ФБА «Экономика сегодня» эксперта.

Митрахович отметил разницу в уровне технологий: по этому показателю «Северный поток – 2» на десятки лет впереди украинской ГТС. «Трубы новее, усталости металла нет, поэтому чисто теоретически конкуренция существует, но Украина ее проигрывает»,- заключил Митрахович.

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