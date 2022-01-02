Вечером в воскресенье состоится телефонный разговор Зеленского и Байдена

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2 января 2022, 19:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В воскресенье, 2 января, после 23.00 по московскому времени состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Информацию о грядущей беседе Владимира Зеленского и Джо Байдена предоставил сегодня пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что планирует провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Стороны в рамках беседы намерены скоординировать шаги по достижению мира на украинской территории.

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