Захарова: в ближайшее время МИД РФ озвучит официальное заявление по ответным мерам на высылку дипломатов из Германии

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16 декабря 2021, 11:57 Источник: RT

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о возможных ответных мерах Москвы на высылку двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В Берлине приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова).

«Мы понимаем, что решение суда было политизированным - оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов, реальных данных. Я хотела бы обратить внимание на заявление адвоката российского гражданина. Но если в Берлине приняли такое решение, ещё и увязали его почему-то с высылкой российских дипломатов, значит, мы будем отвечать»,- цитирует слова представителя МИД RT.

Захарова добавила, что принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. Дипломат отметила, что в ближайшее время МИД опубликует официальное заявление на тему случившегося.

Ранее сообщалось, что что Высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства РФ». При этом защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Посольство РФ в Берлине заявило решительный протест МИД Германии после объявления двух дипломатов персонами нон грата.

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