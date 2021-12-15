Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата из-за убийства гражданина Грузии

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15 декабря 2021, 18:58 Источник: РИА Новости

флаг Германии, фото: pixels.com

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия объявила двух российских дипломатов нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ»,- пояснила она.

Бербок добавила, что 15 декабря российского посла вызвали на беседу в МИД Германии, где его проинформировали о том, что два сотрудника посольства РФ в Берлине объявляются нежелательными лицами.

Ранее сообщалось, что Высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Германии считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». При этом защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

В августе 2019 г. 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Предполагаемый убийца подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

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