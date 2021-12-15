Посольство РФ в Германии заявило МИД ФРГ протест в связи с высылкой российских дипломатов

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15 декабря 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

флаг России, фото: pixabay.com

Посольство РФ в Берлине заявило решительный протест МИД Германии после объявления двух дипломатов персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время»,- пояснили в ведомстве.

МИД РФ уже анонсировал ответные меры, которые будут приняты в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «недружественными действиями» Берлина высылку двух российских дипломатов.

Основной причиной решения МИД Германии стало заявление суда о том, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации».



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