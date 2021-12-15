Захарова: Россия ответит на высылку дипломатов из Германии

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2021, 19:58

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия объявляет двух российских дипломатов персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет»,- написала она в своем Телеграм-канале.

Напомним, что Высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Кроме того, немецкая прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Этот факт стал основной причиной высылки российских дипломатов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости