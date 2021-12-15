Макрон в рамках телефонного разговора с Путиным выступил в защиту суверенитета Украины

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15 декабря 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Глава Франции Эммануэль Макрон в рамках телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выступил в защиту суверенитета Украины и заявил о необходимости добиваться выполнения Минских соглашений.

В Елисейском дворце, комментируя разговор Путина и Макрона, который состоялся в минувший вторник, отметили, что французский лидер подчеркнул свою решимость действовать в пользу выполнения Минских договоренностей в рамках "нормандского формата". Политик в беседе с российским коллегой также выступил за освобождение людей, открытие КПП и подтверждение прекращения огня. Эммануэль Макрон попросил Владимира Путина оказать поддержку вышеуказанным мерам.

Лидеры двух стран также условились провести новые переговоры до конца текущего года.

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