Зеленский и Макрон обсудили разблокирование «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Владимир Зеленский уточнил, что они с Эммануэлем Макроном согласовали общие дальнейшие шаги по данному вопросу. Кроме того, политики обсудили угрозы энергетической безопасности Украины, а также диверсификации источников энергоносителей.
Украинский лидер выразил французскому коллеге благодарность за положительную оценку реформ, которые проводит Киев.
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