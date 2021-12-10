Зеленский и Макрон обсудили разблокирование «нормандского формата»

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10 декабря 2021, 15:38 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing/Xinhua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Владимир Зеленский уточнил, что они с Эммануэлем Макроном согласовали общие дальнейшие шаги по данному вопросу. Кроме того, политики обсудили угрозы энергетической безопасности Украины, а также диверсификации источников энергоносителей.

Украинский лидер выразил французскому коллеге благодарность за положительную оценку реформ, которые проводит Киев.

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