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Путин сообщил Джонсону о военном «освоении» Украины странами-членами НАТО

, 20:01 Источник: Кремль

Путин сообщил Джонсону о военном «освоении» Украины странами-членами НАТО
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил об активном военном "освоении" территории Украины странами НАТО.

Российский лидер в понедельник, 13 декабря, указал британскому премьеру на то, что подобные действия создают прямую угрозу безопасности РФ.

Ранее сегодня Владимир Путин в ходе телефонной беседы с Борисом Джонсоном заявил, что Киев намеренно обостряет ситуацию в Донбассе, а также используют тяжелые вооружения и ударные беспилотники, которые запрещены минским Комплексом мер.

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