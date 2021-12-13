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Путин заявил в беседе с Джонсоном, что Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе

, 19:33 Источник: Кремль

Путин заявил в беседе с Джонсоном, что Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Киев намеренно обостряет ситуацию в Донбассе.

В Кремле в понедельник, 13 декабря, отметили, что в ответ на обеспокоенность Бориса Джонсона по поводу "масштабных передвижений войск РФ у украинских границ" Владимир Путин подробно изложил оценки сложившейся вокруг Украины ситуации.

Российский лидер привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, которые в вопросе урегулирования внутриукраинского кризиса не имеют альтернативы. Политик также указал на то, что власти Украины намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют тяжелые вооружения и ударные беспилотники, которые запрещены минским Комплексом мер. Глава РФ также обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.

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