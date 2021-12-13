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Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила, что ситуация на границе с РФ «остается сложной»

, 19:12 Источник: ТАСС

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила, что ситуация на границе с РФ «остается сложной»
флаг Украины, pixabay.com

Министерство обороны Украины заявило в понедельник, что российская сторона якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух государств, вследствие чего обстановка в настоящий момент "остается сложной".

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ якобы периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений для "поддержания напряжения в регионе", а также оказания "давления на соседние страны".

В ведомстве также полагают, что стратегической целью Москвы якобы является установление "полного контроля над Украиной" и срыв евроатлантических стремлений страны.

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