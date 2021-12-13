Депутат Рады Чернев: требования Москвы к США и НАТО отказаться от членства Украины и Грузии в альянсе нельзя выполнить

Депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что требования Москвы к США и НАТО отказаться от будущего членства Украины и Грузии в альянсе невозможно выполнить.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия вступят в Североатлантический альянс, как противоречащее обязательству лидеров всех стран-участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
Егор Чернев заявил, что вышеуказанные требования даже теоретически невозможно выполнить, так как это будет означать политический крах не только альянса, но также всего Запада. По мнению депутата Рады, дезавуирование решения Бухарестского саммита 2008 года приведет к тому, что политику НАТО начнет определять Кремль.
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