США и НАТО ведут информационную подготовку вооружённого конфликта с Россией, Генштаб РФ предпринимает ответные меры

Аргументы Недели → Армия 13+

13 декабря 2021, 13:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Украинский корабль попытался прорваться через Керченский пролив. Авиация НАТО увеличила количество полётов в Черноморском регионе. Британия направила своих спецназовцев на Украину. США и НАТО ведут информационную подготовку вооружённого конфликта с Россией. Начальник Генштаба РФ предупредил украинских и западных политиков от том, что любую провокацию против республик Донбасса Россия будет пресекать.



Неделя выдалась напряжённой. Начнём с того, что в ходе переговоров в видеорежиме между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом украинские ястребы решили устроить провокацию, которая могла привести к вооружённому конфликту между Москвой и Киевом. Согласно данным, полученным от объективных средств контроля, корабль управления ВМС Украины «Донбасс» попытался пробиться через Керченский пролив. Точнее, он подошёл к проливу со стороны Азовского моря на расстояние около 18 миль и был остановлен российскими пограничниками. По другим данным - повернул сам и ретировался в обратном направлении, как только стало ясно, что его могут отправить на дно. Есть ещё одна версия, согласно которой «Донбасс» прекратил провокацию в тот момент, когда переговоры Путина и Байдена завершались.



Стоит сказать пару слов об этом корабле. Он был построен в Польше в 1969 году, как плавучая мастерская. После раздела Черноморского флота попал в состав ВМСУ и был переименован, а также получил новое назначение. За долгую эксплуатацию был изрядно потрёпан, пережил несколько пожаров. В 2017 году его отбуксировали в порт Бердянска. Поскольку это ржавое корыто не является, по сути, боевым кораблём, российские моряки не обратили внимание на его манёвры в Азовском море 7 декабря. Но, когда «Донбасс» подошёл ближе к Керченскому проливу, пришлось предпринять экстренные меры, чтобы предотвратить провокацию, чреватую серьёзными последствиями. Столь агрессивные действия ВМСУ не остались без ответной реакции со стороны ЧФ и пограничной службы РФ. Сейчас большая часть Азовского моря закрыта для плавания украинских военных кораблей. Причина сему состоит в том, что ЧФ проводит стрельбы в вышеуказанной акватории и обеспечивает соответствующую безопасность как для себя, так и для других участников водного движения в Азовском море.



Провокация украинского корабля была не единственной в Черноморском регионе. В воздушном пространстве над ним неоднократно появлялись самолёты ВВС США и других стран НАТО. На этот раз отличились французы, пославшие три борта в регион: два истребителя и один воздушный топливозаправщик. Им навстречу поднимались самолёты перехватчики российских боевых дежурных служб. В конце недели в небе над Чёрным морем появился самолёт разведки RC-135 Rivet Joint ВВС США, который взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Кстати, борт данного типа впервые совершил полёт к побережью Чёрного моря. Из этого делаем вывод, что Штаты продолжают усиливать военные меры против России на восточно-европейском Театре военных действий.



Негативная активность НАТО наблюдается на широком фронте на восточном стратегическом направлении от Ближнего Востока до арктических широт. На неделе стало известно, что США и союзники продолжили поставки вооружений и боеприпасов на Украину. Великобритания перебрасывает в Незалёжную своих спецназовцев, на которых возлагается задача по созданию, обучению и вооружению военизированных формирований из местного населения. Руководить этими отрядами будут те же британские спецназовцы. ВВС США перебрасывает вертолёты в Румынию, поближе к украинской границе. Турция прислала боевикам-исламистам колонну из нескольких десятков тяжёлых транспортных машин, наполненных до отказа смертоносным грузом: взрывчаткой, оружием, боеприпасами, амуницией. Американцы провели широкомасштабные учения в Сирии, к которым привлекли курдское ополчение.



Кстати, оружием накачивают не только Украину. Внеблоковая Финляндия закупает подержанные танки «Леопард-2» немецкого производства и панирует приобрести американские истребители пятого поколения F-35. А это значит, что Хельсинки вступят в клуб «Joint strike Fighter» (истребитель объединённого удара). Этим истребителем финны связывают себя с США жёстче, чем союзническими обязательствами. Поясняю, данные самолёты интегрируются в единую систему боевого управления, центр которой находится в США.



Учитывая раскрутку со стороны США и стран НАТО информационной подготовки вооружённого конфликта на западных границах РФ, Генштаб ВС РФ (в лице своего начальника) заявил, что видит и правильно оценивает ситуацию. Поскольку в качестве тарана в этом конфликте Запад собирается использовать Украину, которая собирается начать конфликт с наступления в Донбассе, НГШ ВС РФ Валерий Герасимов заявил: «Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны… Однако, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».





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