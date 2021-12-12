Песков: поводов для радости после разговора с Байденом не было

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12 декабря 2021, 14:28

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом по видеосвязи. Онлайн-встреча прошла 7 декабря.

«Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания главы государства»,- высказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Песков назвал агрессивным заявление американского президента об отправке в Восточную Европу войск США в случае «вторжения» России на территорию Украины.

По словам Байдена, он ясно дал понять Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными. Он отметил, что Россия заплатит «ужасную цену».

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