Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена о возможной отправке войск США в страны Восточной Европы

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12 декабря 2021, 12:47 Источник: Говорит Москва

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессивным заявление американского президента Джо Байдена об отправке в Восточную Европу войск США в случае "вторжения" России на территорию Украины.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости», - сказал Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя заявление Байдена.

Ранее в воскресенье Белый дом привел слова Байдена. Комментируя переговоры с российским президентом по видеосвязи, состоявшиеся 7 декабря, Байден заявил, что пообещал Владимиру Путину, что в случае «вторжения» России на Украину, американские войска будут отправлены в страны, расположенные на восточном фланге НАТО.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», - сказал Байден.

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