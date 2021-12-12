Байден: в случае вторжения России на Украину США отправят войска в Восточные страны НАТО

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12 декабря 2021, 08:41

Джо Байден, фото Samuel Corum - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отправит свои войска в соседние страны НАТО в случае «вторжения» России на Украину. По его словам, размещение американской армии в Киеве никогда не рассматривалось.

«И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?» - обратился он к журналистам.

По словам Байдена, в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он подчеркнул, что в случае «вторжения» американские войска будут отправлены в страны «Бухарестской девятки», расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Байден пояснил, что в отношении этих государств у США есть «священное обязательство» защищать их от любого нападения со стороны РФ.

При этом Вашингтон «продолжит предоставлять украинскому народу оборонные возможности», добавил американский президент.

«Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными»,- уточнил он.

Байден отметил, что Россия заплатит «ужасную цену».

Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с Путиным Байден сказал, что не рассматривает возможность применения армии для защиты Украины от России.

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