Байден заявил, что не рассматривает возможность применения военной силы для защиты Украины от России

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8 декабря 2021, 21:37

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент США Джозеф Байден в среду заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным предупредил российского лидера о готовности Белого дома ввести суровые экономические антироссийские санкции в случае вторжения России на Украину.

Байден также заявил, что ясно дал понять Путину — если Россия вторгнется на Украину, то ей грозят экономические последствия, которых раньше не было. Президент США сказал, что не рассматривает возможность применения армии для защиты Украины от России.

По мнению главы Белого дома, Путин понял его позицию.

Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с президентом США Джозефом Байденом открытыми и позитивными.

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