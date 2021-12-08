Путин о переговорах с Байденом: «Беседа была открытой, предметной и конструктивной»

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8 декабря 2021, 19:02

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с американским президентом Джозефом Байденом открытыми и позитивными. По словам российского лидера, они говорили с Байденом "достаточно долго, более двух часов, подробно по всем этим темам.

Путин поделился на пресс-конференции: "Беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной".

Он выразил надежду, что такое же мнение по результатам встречи и у американской стороны.

Как считает Путин, главное, что у России и США есть возможность продолжить диалог. Глава российского государства рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности.

"Свои соображения Россия на этот счёт подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", — цитирует РИА Новости Путина.

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