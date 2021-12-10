Решение о строительстве метротрама — одна из главных побед Алексея Текслера

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10 декабря 2021, 17:04 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

В мае 2021 года Алексей Текслер презентовал проект завершения строительства метро. Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральска

Политолог подвел итоги работы губернатора Челябинской области в 2021 году.

В беседе с корреспондентом «Губернии» политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин перечислил главные достижения Алексея Текслера в уходящем году.

Одной из главных и символичных побед губернатора стало решение по строительству в Челябинске метротрама. Этого не удалось сделать ни одному предшественнику Алексея Текслера, отметил эксперт.

«Губернатор проявил себя как руководитель, которому можно доверять управление проектами федерального масштаба. И выделение огромных денег на метротрам — это, в том числе, и одобрение его работы за предыдущие два года», — прокомментировал Алексей Ширинкин.

Кроме этого, политолог отметил взаимодействие губернатора с федеральным центром. В 2021 году Челябинскую область посетили крупные федеральные чиновники. Алексей Теслер неоднократно выступал на федеральных площадках как один из значимых спикеров.

«Важно, что у Алексея Текслера есть стратегическое видение и понимание, как должна развиваться Челябинская область. Это многоотраслевое развитие региона и превращение Челябинска в мегаполис федерального уровня, а не «Питтсбург в хорошем смысле»», — цитирует Алексея Ширинкина «Губерния».

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