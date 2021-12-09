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Путин по телефону «тепло» поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество

, 14:43

Путин по телефону «тепло» поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с ушедшей 8 декабря с поста канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, в пресс-службе Кремля.

«Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин тепло поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, отметив её значительный вклад в развитие российско-германских отношений. Президент добавил, что бывшего канцлера Германии всегда будут рады видеть в РФ.

Ранее сообщалось, что 8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был приведен в бундестаге к присяге как новый канцлер ФРГ.

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