Путин по телефону «тепло» поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество
9 декабря 2021, 14:43
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с ушедшей 8 декабря с поста канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, в пресс-службе Кремля.
«Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем»,- говорится в сообщении.
В свою очередь, Путин тепло поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, отметив её значительный вклад в развитие российско-германских отношений. Президент добавил, что бывшего канцлера Германии всегда будут рады видеть в РФ.
Ранее сообщалось, что 8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был приведен в бундестаге к присяге как новый канцлер ФРГ.
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