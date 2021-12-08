Олаф Шольц принял присягу канцлера ФРГ

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8 декабря 2021, 14:31 Источник: Die Welt

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Mika Schmidt/Keystone Press Agency

В среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц был приведен в бундестаге к присяге как новый канцлер ФРГ. Он сменил на данном посту Ангелу Меркель, находившуюся на этой должности шестнадцать лет.

Ранее сегодня стало известно, что 63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ. За него проголосовали 395 из 707 депутатов. Затем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил его канцлером, после чего Шольц вернулся в парламент. Уже сегодня вечером новый кабмин проведет первое заседание.

Отметим, что Олаф Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ.

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