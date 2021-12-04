Временная поверенная в делах США на Украине Квин пообещала поддержку Киеву в случае обострения ситуации на границе

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4 декабря 2021, 11:30 Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с главой украинского МВД Денисом Монастырским заверила, что Вашингтон окажет Киеву помощь в случае обострения ситуации на границе.

Денис Монастырский заявил в ходе встречи, что вопрос о необходимости оказания помощи в ситуации с беженцами и ранее был на повестке дня сторон, однако в сложившихся условиях он "нуждается в усиленном внимании".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в рамках выступления в Верховной раде заявил, что ВСУ готовы выполнить свою часть работы, если уровень угрозы атаки мигрантов с территории Белоруссии будет расти.

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