Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, которые касаются РФ и Украины

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3 декабря 2021, 19:48 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Oliver Contreras / Pool via CNP

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления в Белом доме в пятницу, 3 декабря, заявил, что готовит комплекс инициатив, которые касаются Украины и Российской Федерации.

Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг Украины, подчеркнул, что постоянно поддерживает контакт с союзниками США в Европе и с украинцами.

Американский лидер уточнил, что составляет всеобъемлющий и значимый набор инициатив, которые направлены на то, чтобы сделать для главы РФ Владимира Путина "очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать". Джо Байден, однако, не уточнил, о чем именно идет речь.

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