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Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Байдена планируется провести после визита главы РФ в Индию

, 16:41 Источник: РИА "Новости"

Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Байдена планируется провести после визита главы РФ в Индию
встреча Владимира Путина и Джо Байдена, White House/via Globallookpress.com

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию.

Ушаков, отвечая на вопрос представителей СМИ, состоится ли видеоконференция Путина и Байдена после визита президента Российской Федерации в Индию 6 декабря, отметил, что такая возможность прорабатывается.

Помощник Владимира Путина заметил, что уже определены дата и время проведения контакта, однако предложил дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной.

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