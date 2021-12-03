Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Байдена планируется провести после визита главы РФ в Индию

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию.
Ушаков, отвечая на вопрос представителей СМИ, состоится ли видеоконференция Путина и Байдена после визита президента Российской Федерации в Индию 6 декабря, отметил, что такая возможность прорабатывается.
Помощник Владимира Путина заметил, что уже определены дата и время проведения контакта, однако предложил дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной.
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