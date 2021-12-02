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Замглавы МИД Сергей Рябков надеется на контакт президентов России и США в «ближайшие дни»

, 16:30 Источник: Интерфакс

Замглавы МИД Сергей Рябков надеется на контакт президентов России и США в «ближайшие дни»
Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

В Министерстве иностранных дел РФ предполагают, что контакт президентов России и США произойдет в ближайшие дни. Об этом заявил в четверг замглавы МИД Сергей Рябков, выступая в эфире Первого канала.

  «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», - сказал Рябков.

Замминистра подчеркнул большую важность такого контакта.

«У нас множатся проблемы. (...) Нету движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса, нету взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе. Ну и далее по списку», - сказал Рябков.

Чтобы проблемы начали решаться, необходимо, по словам замглавы МИД, чтобы президенты «придали импульс своим командам».

«Президенты должны придать импульс нам, своим командам, для того, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне», - заявил Рябков.

Замминистра посетовал также, что есть трудности в состыковке календарей двух лидеров.

Ранее Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся до конца 2021 года.

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