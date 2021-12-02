Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Аршбе

Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Обухов пояснил, что Рашкин 21 ноября попросил Аршбу «обеспечить в заседании участие его представителей - профессиональных адвокатов», но глава комиссии отказал.
«Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано»,- добавил политик.
В Тверском суде Москвы уточнили, что иск зарегистрировали, но к производству пока не приняли.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Рашкина за незаконную охоту в Саратовской области.
Депутат признался, что застрелил лося и разделал его на поляне в лесу в ночь с 28 на 29 октября.
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