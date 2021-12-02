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Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Аршбе

, 21:32 Источник: РИА Новости

Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Аршбе
Валерий Рашкин, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лишенный депутатской неприкосновенности Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Обухов пояснил, что Рашкин 21 ноября попросил Аршбу «обеспечить в заседании участие его представителей - профессиональных адвокатов», но глава комиссии отказал.

«Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано»,- добавил политик.

В Тверском суде Москвы уточнили, что иск зарегистрировали, но к производству пока не приняли.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Рашкина за незаконную охоту в Саратовской области.

Депутат признался, что застрелил лося и разделал его на поляне в лесу в ночь с 28 на 29 октября.

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