Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина

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2 декабря 2021, 09:49 Источник: Следственный комитет России

Валерий Рашкин, Valery Rashkin/ Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту.

Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

«Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного», - сообщается на сайте.

Ранее Госдума дала согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

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