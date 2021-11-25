Депутаты Госдумы лишили неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина

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25 ноября 2021, 15:59

Валерий Рашкин, фото: Valery Rashkin, globallookpress.com

Депутаты Госдумы в четверг, 25 ноября, проголосовали за лишение неприкосновенности Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося в Саратовской области.

С соответствующим представлением в нижнюю палату парламента ранее обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов заявил, что депутата необходимо привлечь к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»).

Краснов, выступая на заседании Госдумы, назвал инцидент «позором». По мнению генпрокурора, человек с 20-летним стажем охотника просто «не мог не знать того, что на охоту нужно разрешение»,- сообщает «Коммерсантъ». Краснов отметил, что Рашкин вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на снятие неприкосновенности с Рашкина.

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