Подозреваемый в нелегальной охоте депутат ГД Рашкин признался в убийстве лося

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18 ноября 2021, 08:15

лось, фото: pixels.com

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося, которого обнаружили в багажнике его автомобиля 29 октября. Политик утверждал, что нашел тушу животного во время прогулки по лесу и принял решение отвезти ее в полицию.

18 ноября на канале Рашкина в YouTube появилось видеообращение с заголовком «Мне нечего бояться и скрывать от общества». Депутат рассказал, что был в гостях у друзей, к которым приехал «порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться». По словам политика, «выезжая из какой-то лесной просеки», он увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну. Подозреваемый оставил машину, взял бинокль и заметил «силуэт какого-то животного».

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал»,- продолжил Рашкин.

Затем депутат обнаружил на поляне тело лося. Рашкин вернулся к машине, убрал в чехол карабин, треногу и поехал к месту, где упало животное.

«В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте»,- уточнил политик.

Полиция задержала Рашкина в ночь на 29 октября в Саратовской области. Мужчина находился за рулем автомобиля Lada Largus в нетрезвом состоянии, от медицинского освидетельствования отказался. Также в машине обнаружили тушу лося и инструменты для разделки со следами крови.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

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