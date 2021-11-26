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Песков сообщил, что Калашникова уволили с поста главы ФСИН по собственному желанию

, 16:55 Источник: РИА Новости

Песков сообщил, что Калашникова уволили с поста главы ФСИН по собственному желанию
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал увольнение с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 25 ноября.

Песков отметил, что Калашников снят с поста главы ФСИН после его личного обращения. Официальный представитель Кремля призвал не устанавливать какой-то прямой связи между публикацией видео о пытках осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области и увольнением.

«Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Поэтому проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение»,- отметил пресс-секретарь.

Путин назвачил на место главы ФСИН замминистра внутренних дел России Аркадия Гостева.

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