Песков: Путин всегда подчёркивал неотвратимость наказания за преступление независимо от национальности

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22 ноября 2021, 15:55 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и Интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, подозреваемых в совершении преступления.

«Пока рано оценивать. Только внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня»,- высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что пока нельзя оценить проект даже на уровне концепции. Пресс-секретарь добавил, что не будет давать эмоциональную оценку, но с юридической точки зрения никаких запретов на упоминание национальности преступников в СМИ сейчас нет.

Он уточнил, что Путин всегда подчеркивал неотвратимость наказания за любое преступление.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские СМИ перестать обвинять «кавказцев» по малейшему поводу. Глава Чечни считает, что нарушителей можно «молча» задерживать и наказывать по всей строгости закона. Ему не нравится, что журналисты употребляют понятие «лицо кавказской национальности» для продвижения своих инфопродуктов.

В свою очередь, Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, согласилась с позицией Кадырова на тему освещения конфликтов с кавказцами в СМИ.

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