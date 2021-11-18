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Депутат Коломейцев: необходимости в снятии неприкосновенности с признавшегося в убийстве лося Рашкина нет

, 13:31 Источник: Интерфакс

Депутат Коломейцев: необходимости в снятии неприкосновенности с признавшегося в убийстве лося Рашкина нет
Валерий Рашкин, фото: сайт ГД

Первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев сообщил, что необходимости в снятии неприкосновенности с подозреваемого в незаконной охоте депутата ГД Валерия Рашкина нет.

Коломейцев отметил, что Рашкин официально заявлял руководству Следственного комитета и Генеральной прокуратуры о своей готовности давать показания по делу о добыче лося.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о поступлении представления генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Рашкина. Спикер уточнил, что в соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе, на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

18 ноября Рашкин опубликовал видеообращение, в котором рассказал подробности об убийстве лося. Депутат признался, что выстрелил в животное и разделал его на поляне в лесу. 

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