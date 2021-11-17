Володин сообщил о поступлении в Госдуму представления генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Рашкина

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17 ноября 2021, 17:37

Вячеслав Володин, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

В Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, 17 ноября, сообщил, что парламентарии могут 25 ноября обсудить вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Валерия Рашкина, задержанного в состоянии алкогольного опьянения с убитым и разделанным на части лосем.

Володин уточнил для журналистов, что в соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе, на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Валерий Рашкин подозревается в незаконной охоте. В случае снятия неприкосновенности с депутата глава СКР Александр Бастрыкин возбудит в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по статье "незаконная охота с причинением крупного ущерба". Сейчас дело расследуется Главным следственным управлением СКР в отношении знакомого парламентария Александра Гношева и неустановленных лиц, - сообщает "Коммерсантъ".

Полиция задержала депутата в ночь на 29 октября в Саратовской области. Он находился за рулем автомобиля Lada Largus. Части туши лося обнаружили в багажнике машины. Также сотрудники полиции обнаружили топор и два ножа со следами крови животного. Рашкин при задержании объяснил, что со знакомым нашел тушу подстреленного лося и решил ее разделать.

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