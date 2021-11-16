Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана не доводить ситуацию на границе до эскалации

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегами из Азербайджана и Армении Закиром Гасановым и Степаном Папикяном по ситуации на границе между странами. Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в пресс-службе военного ведомства.
«Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали ... Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки»,- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
16 ноября стало известно о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном.
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