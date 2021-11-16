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Минобороны Армении сообщили о пленении 12 военных на границе с Азербайджаном

, 19:58 Источник: ТАСС

Минобороны Армении сообщили о пленении 12 военных на границе с Азербайджаном
флаг Армении, фото: Carsten Reisinger/ globallookpress.com

В Минобороны Армении сообщили, что двенадцать военнослужащих попали в плен во время вооруженного противостояния на восточной границе с Азербайджаном. Интенсивность боевых действий не снижается.

«В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери»,- пояснили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что среди попавших в плен армянских военнослужащих - семь контрактников и пять призывников.

Согласно заявлениям Еревана, Баку используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

Отмечается, что в ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Также стало известно, что  16 ноября Азербайджан подверг обстрелу позиции армянских военнослужащих. 

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