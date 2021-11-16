Минобороны Армении сообщили о пленении 12 военных на границе с Азербайджаном

В Минобороны Армении сообщили, что двенадцать военнослужащих попали в плен во время вооруженного противостояния на восточной границе с Азербайджаном. Интенсивность боевых действий не снижается.
«В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери»,- пояснили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что среди попавших в плен армянских военнослужащих - семь контрактников и пять призывников.
Согласно заявлениям Еревана, Баку используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.
Отмечается, что в ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Также стало известно, что 16 ноября Азербайджан подверг обстрелу позиции армянских военнослужащих.
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