Путин обсудил с Пашиняном ситуацию с обстрелом на армяно-азербайджанской границе
16 ноября 2021, 20:47
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что мировые лидеры условились продолжить контакты по этому вопросу.
Ранее сообщалось о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном. 16 ноября стало известно, что Баку подверг обстрелу позиции армянских военнослужащих.
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