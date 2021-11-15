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Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом

, 12:34 Источник: ТАСС

Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом
Дворец Европы, pixabay.com

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не будет включен в санкционный пакет, который рассмотрит сегодня Совет ЕС. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Разрабатываемый Евросоюзом механизм новых санкций должен коснуться компаний, задействованных в доставке мигрантов в Белоруссию. 

«ЕС сейчас не рассматривает включение «Аэрофлота» в черный список авиакомпаний»,- сообщил источник перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, где будет обсуждаться санкционный механизм.

О том, что Брюссель рассматривает возможность введения ограничений против «Аэрофлота», сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на владеющего ситуацией европейского чиновника. 

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России считают сообщения о возможном введении санкций Евросоюза против «Аэрофлота» безумными

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Политика

Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом

Источник в ЕС: Евросоюз не рассматривает санкции против «Аэрофлота» в связи с миграционным кризисом

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не будет включен в санкционный пакет, который рассмотрит сегодня Совет ЕС. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

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