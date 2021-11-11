Bloomberg: Евросоюз обсуждает введение санкций против «Аэрофлота»

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11 ноября 2021, 06:53 Источник: РБК

Самолет "Аэрофлота", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В рамках новых санкций против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом на границе, Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений против «Аэрофлота». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на владеющего ситуацией европейского чиновника.

Как пишет агентство, под новые санкции могу попасть авиакомпании, причастные к перевозкам мигрантов в Белоруссию. Называются, в частности, «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Как предполагается, о новом санкционном пакете ЕС может объявить совместно с Великобританией и Соединенными Штатами.

О том, что «Аэрофлот» может попасть под санкции, написала также газета Politico, которая раскрыло некоторые детали будущего санкционного пакета. Как сообщает издание, он будет включать два раздела. Первый предусмотрит ограничения для лиц и компаний, ответственных за организацию доставки мигрантов к границе. Второй коснется тех, кто виновен в нарушении прав человека.

Кроме уже упомянутых компаний, санкции, по информации издания, будут введены против «Белавиа». Politico отмечает также, что кроме «Аэрофлота» в Минск летают российские авиакомпании «ЮТэйр» и Nordwind Airlines.

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