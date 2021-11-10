Глава ЕК заявила о возможном введении санкций против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Минск

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10 ноября 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС и США расширить санкции против Белоруссии, в том числе о введении ограничений в отношении авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск.

«Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против белорусских элементов. Насколько я проинформирована, США подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря»,- высказала она.

Отмечается, что под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на европейские страны.

«Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления»,- подчеркнула глава ЕК.

Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а «попыткой Минска дестабилизировать своих соседей», а также «вызовом всему ЕС».

«Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют перемещению людей через Минск и затем к границе Белоруссии и ЕС»,- уточнила фон дер Ляйен.

Ранее и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского лидера Владимира Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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