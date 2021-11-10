Меркель призвала Путина повлиять на Лукашенко в решении ситуации на границе с Польшей

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10 ноября 2021, 21:39 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/globallookpress.com

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского лидера Владимира Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В среду представили Берлина и Москвы провели телефонный разговор.

«Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Против этого нужно что-то сделать»,- высказала она.

Меркель поблагодарила Литву, Латвию и Польшу, которые заботятся о защите внешних границ Евросоюза. И.о. канцлера Германии отметила, что решение этой проблемы должно быть «гуманным».

Ранее представитель МВД ФРГ Стив Альтер сообщил, что Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам на польско-белорусской границе.

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