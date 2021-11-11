Песков назвал безумной идею о санкциях против российской компании «Аэрофлот»

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11 ноября 2021, 13:30

фото: City News Moskva, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг прокомменировал сообщение агентства Bloomberg о возможном введении санкций в отношении «Аэрофлота» в связи с тем, что авиакомпания якобы участвует в перевозке мигрантов в Белоруссию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России считают безумными сообщения о возможном введении санкций Евросоюза против «Аэрофлота».

По словам Пескова, возможно, подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах, - передает ТАСС.

Он отметил, что перевозка мигрантов в Белоруссию, если ей занимаются какие-то авиакомпании, не противоречит международным нормам. Представители «Аэрофлота» ранее заявили, что авиакомпания не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск, не принимает в этом участие. «...даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам. Это нужно четко осознавать», - заключил Дмитрий Песков.

В ответ на введение санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть возможность запрета пролета самолетов западных авиакомпаний над территорией Российской Федерации, сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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