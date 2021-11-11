Сенатор Джабаров: в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может запретить полеты западных авиакомпаний над своей территорией

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11 ноября 2021, 11:34 Источник: РИА Новости

Владимир Джабаров, Federation Council of Russial/globallook.com

В ответ на введение санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть возможность запрета пролета самолетов западных авиакомпаний над территорией Российской Федерации.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС сообщило о возможных санкциях против «Аэрофлота» в связи с тем, что авиакомпания якобы участвует в перевозке мигрантов в Белоруссию.

По мнению парламентария, в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор назвал авторов очередного санкционного пакета «горячими головами, которые не просчитали последствия таких шагов» и выразил надежду, что «до этого не дойдет».

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